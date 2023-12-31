الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة خاصة من حسين الشحات إلى جماهير الأهلى فى فلسطين (صورة)

حسين الشحات
حسين الشحات

بعث حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برسالة إلى مشجعي المارد الأحمر في فلسطين بعد مساندتهم للفريق الأحمر في منافسات كأس العالم للأندية وبطولة السوبر المصري رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ونشر الشحات عبر حسابه على تويتر "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. حتى وإن كانت كل جماهير الأهلي على قلب واحد، لكن شكرًا لكل جماهير الأهلي وأهلنا في فلسطين الذين تابعونا في مبارياتنا رغم الظروف وصعوبة المشاهدة، القاعدة الكبيرة التي نقدرها ككل جماهير الأهلي في العالم كله، الحمد لله أننا كنا جزءًا من ابتسامة بسيطة تسعد قلوبكم وسط المعاناة، وسنة سعيدة ويكون عام فرج إن شاء الله عليكم جميعًا، ونسعد جميعًا داخل وخارج الملعب، بمزيد من البطولات والانتصارات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو لمشجعين للنادي الأهلي من غزة وفلسطين.

كما طلب أحد الأطفال الفلسطينيين زيارة النادي الأهلي ومشاهدة نجومه.

اقرأ أيضًا.. طارق قنديل يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس القلعة الحمراء الذي دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي بسبب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرًا.

وقال قنديل، في تصريحات إذاعية: "حتى الآن مازال العامري فاروق في الغيبوبة ويبقى الوضع على ما هو عليه منذ بداية الوعكة الصحية التي يعاني منها".

أضاف "الأمر الآن لم يعد طبيًا، الأمل الآن في كرم الله فقط، الأطباء فعلوا كل ما بوسعهم ونطالب الجميع بالدعاء للعامري حتى يسترد عافيته ويخرج من تلك المحنة ويعود لأسرته ومحبيه ومجلس إدارة النادي الأهلي في أسرع وقت ممكن".

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