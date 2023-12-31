الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق قنديل يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

العامري فاروق
العامري فاروق

كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الذي دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي بسبب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرًا.

وقال قنديل، في تصريحات إذاعية: "حتى الآن مازال العامري فاروق في الغيبوبة ويبقى الوضع على ما هو عليه منذ بداية الوعكة الصحية التي يعاني منها".

أضاف "الأمر الآن لم يعد طبيًا، الأمل الآن في كرم الله فقط، الأطباء فعلوا كل ما بوسعهم ونطالب الجميع بالدعاء للعامري حتى يسترد عافيته ويخرج من تلك المحنة ويعود لأسرته ومحبيه ومجلس إدارة النادي الأهلي في أسرع وقت ممكن".

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