الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر كمال "أهلاوى" لـ4 سنوات ونصف

عمر كمال
عمر كمال

أعلن وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن انتقال عمر كمال ظهير الفريق لصفوف نادي الأهلي خلال الأيام المقبلة بعد فتح الانتقالات الشتوية.

وقال "دعبس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن عمر كمال وقع على عقود انتقاله للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف السنة، والحسم سيكون خلال أيام قليلة عقب انتهاء إجازات أعياد الميلاد.

الزمالك وبيراميدز لم يرسلا أي عروض رسمية

وأكد دعبس، في تصريحاته، أن الزمالك وبيراميدز لم يرسلا أي عروض رسمية للتعاقد مع عمر كمال، وأن اللاعب كان رغبته هي الانضمام للأهلي.

وأوضح دعبس، أن هناك اتجاه لإدخال صلاح محسن مهاجم الأهلي ضمن الصفقة، بجانب دفع 8 ملايين من جانب الأهلي.

ويتواجد عمر كمال عبدالواحد حاليًا في القاهرة، حيث أجرى أشعة على قدمه بعد تعرضه للإصابة قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، ويواصل حاليًا فترة التأهيل الخاصة للتعافي من الإصابة.

وتواجد عمر كمال ضمن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل بكوت ديفوار.

عمر كمال الاهلى مودرن فيوتشر مودرن النادي الأهلي

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