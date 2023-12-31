الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يبعث برسالة إلى جماهير الأهلي مع نهاية عام 2023 (صورة)

مارسيل كولر
مارسيل كولر

بعث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء في نهاية عام 2023.

ونشر كولر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كان عامًا رائعًا ومليئًا بالنجاح والانتصارات والألقاب واللحظات الرائعة والجميلة، وأروع ما في هذا العام أننا كنا كفريق سببًا رئيسيًا في سعادة وفرحة الملايين من جماهير الأهلي العظيمة".

وأضاف: "لقد أصبحنا على أبواب عامًا جديدًا محملًا بأحلام وطموحات لا حدود لها، كل عام وأنتم بخير وأتمنى عامًا جديدًا مليئًا بالبطولات والانتصارات والألقاب".

وكان كولر قد نجح في التتويج مع الأهلي بــ6 ألقاب بينهم 5 بطولات في عام 2023 كما فاز الفريق بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

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رسالة خاصة من حسين الشحات إلى جماهير الأهلي في فلسطين

وكان بعث حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة إلى مشجعي المارد الأحمر في فلسطين بعد مساندتهم للفريق الأحمر في منافسات كأس العالم للأندية وبطولة السوبر المصري رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ونشر الشحات عبر حسابه على تويتر "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. حتى وإن كانت كل جماهير الأهلي على قلب واحد، لكن شكرا لكل جماهير الأهلي وأهلنا في فلسطين الذين تابعونا في مبارياتنا رغم الظروف وصعوبة المشاهدة، القاعدة الكبيرة التي نقدرها ككل جماهير الأهلي في العالم كله، الحمد لله أننا كنا جزءا من ابتسامة بسيطة تسعد قلوبكم وسط المعاناة، وسنة سعيدة ويكون عام فرج إن شاء الله عليكم جميعا، ونسعد جميعا داخل وخارج الملعب، بمزيد من البطولات والانتصارات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو لمشجعين للنادي الأهلي من غزة وفلسطين.

كما طلب أحد الأطفال الفلسطينيين زيارة النادي الأهلي ومشاهدة نجومه.

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