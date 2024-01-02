الرئيس السيسى خصص 100 مليون لصالحه.. تفاصيل صندوق "كبار السن"

أشاد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "اليوم السابع"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير هذه البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة إليهم.

صندوق "كبار السن"

وأضاف السنهوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على قناة "تن تي في"، اليوم الثلاثاء، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لدعم صندوق “كبار السن”، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، سيكون دفعة كبيرة للأمام، وستُحدث فارقًا، ويأتي في إطار الاهتمام الكبير الدولة بكل الفئات الاجتماعية، وخاصة كبار السن.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يهتم بتوفير المعيشة والحياة الكريمة لكبار السن، من خدمات اجتماعية وتأمينية أو صحية، لذلك فإن صندوق "كبار السن" إضافة كبيرة، ويأتي في إطار التزام الدولة واحترامها للمسنين من خلال التزامها بتطبيق مادة الدستور الخاصة بضمان حقوق المسنين.