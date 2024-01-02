شريف عارف يكشف سبب اختياره لدور ممول الإخوان في مسلسل الجماعة

تحدث الكاتب الصحفي شريف عارف، عن سر صداقته مع الراحل وحيد حامد، الكاتب السينارسيت الكبير، رغم فارق العمر، كما كشف سبب اختياره لدور ممول الإخوان في مسلسل "الجماعة".

علاقة شريف عارف بـ وحيد حامد

وقال خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن تي في" اليوم الثلاثاء، إنني عندما كنت أتردد على الراحل العظيم وحيد حامد كثيرا، وجدته يقول لي: شريف أنا عايزك تشتغل معايا في مسلسل "الجماعة"، وسألني إن كنت مثلت من قبل أو لا، فأخبرته أني أديت أدوارا أيام في فترة دراستي في الجامعة، فقال لي: طب أنا عندي دور مرسوم عليك بالضبط، وهو ممول الإخوان في مسلسل الجماعة، بس هو دور متخفي "باشا زيك ومش هيبان إنه إخوان خالص، إيه رأيك؟ فصمت فترة، ليرد علي قائلا: إنت مش عايز تمثل؟ فقلت له: محبة في همثل الدور، لأظهر في 3 مشاهد في المسلسل عندما قابلت الفنانة صابرين.

وتابع: عملت معه في مسلسل "الجماعة 2" على المادة التاريخية في الجماعة نفسها من الحوادث الإرهابية وبعض عمليات وخلفيات تاريخية لهم، ليصنع منهم وحيد حامد دراما، موضحا أنه عمل معه أيضا في مسلسل "الجماعة3" الذي لم يكمله بسبب وفاته.