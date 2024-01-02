الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وقف الرحلات من وإلى مطار هانيدا فى طوكيو بعد احتراق طائرة

مطار هانيدا في طوكيو
مطار هانيدا في طوكيو بعد احتراق طائرة

أعلنت هيئة الخطوط الجوية اليابانية، عن وقف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو بعد اشتعال النيران في طائرة على متنها أكثر من 300 راكب، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، عن اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب.

وأشار المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، إلى أن الحريق في مطار هانيدا نجم عن اصطدام بين طائرة الخطوط الجوية اليابانية وطائرة خفر السواحل اليابانية.

الخطوط الجوية اليابانية رحلات مطار هانيدا طوكيو طائرة اشتعال النيران

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