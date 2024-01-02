الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: مئات الأسر فى فلسطين لا تعرف مصير أبنائها

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، مئات الأسر في فلسطين لا تعرف مصائر أبنائها، لا سيما مع حدوث حالات قتل داخل سجون الاحتلال.

تنفيذ حملات اعتقال عشوائية

وأضاف رامي عبده خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية، اليوم، أن الاحتلال ينفذ حملات اعتقال عشوائية ويرتكب جرائم بحق المدنيين.

ولفت رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن فريق أممي معني بحالات الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري التي يرتكبها الاحتلال، موضحًا أن هناك شهادات توثق ممارسة الاحتلال الإسرائيلي عمليات قتل ميداني بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح أن رامي عبده أن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تشمل كل ما ارتكبه الاحتلال من جرائم إبادة في غزة.