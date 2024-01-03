الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الموافقة فى نص ساعة".. تفاصيل النافذة الرقمية لسياحة اليخوت

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت

أكد الكاتب الصحفي أحمد دراز أن الفترة الماضية شهدت إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم  سياحة اليخوت في مصر، وذلك عن طريق تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة عند وصول ومغادرة اليخوت للموانئ السياحية المصرية.

إجراءات وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن تي في" اليوم الأربعاء، إلى أن إنشاء نافذة رقمية لليخوت ويشرف عليها قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

وتابع: “النافذة الرقمية الخاصة باليخوت عبارة عن موقع إلكتروني، ويتمكن مالك اليخت أو شخص ينوب عنه من التسجيل قبل وصوله إلى مصر، موضحًا أنه يتم الحصول على الموافقة خلال نص ساعة فقط، وهذا الأمر في الفترات السابقة كان يأخذ فترة تصل إلى 30 يوما، لكن الآن، أصبحت الإجراءات أسهل وأبسط مما يجعل مالك اليخت ينهي الإجراءات والتصاريح في 30 دقيقة فقط، حيث يحدد صاحب اليخت وجهات الزيارة في مصر وموعد المغادرة والمكان ويحق له المغادرة من أي ميناء”.

صلاحية التأشيرة السياحية

ولفت إلى أن مد صلاحية التأشيرة السياحية 3 أشهر وهي للأجانب والمصريين"، موضحًا أن الإجراءات الصعبة كانت واحدة من الصعوبات التي تواجه سياحة اليخوت في مصر، إلا أنه بهذه الإجراءات العاجلة تم حل كل المشكلات أمام السائح.

سياحة اليخوت مصر اليخوت السياحية المصرية النقل

مواد متعلقة

حزب الله يتوعد إسرائيل بعد اغتيال "العارورى": "لن يمر دون عقاب"

باحث: اغتيال العروري رسالة من نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب 

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعزز منظومة القبة الحديدية على الحدود مع لبنان

القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينيين بقصف للاحتلال على موقع مخيم طولكرم

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

نيللى.. فراشة الفوازير

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: مئات الأسر فى فلسطين لا تعرف مصير أبنائها

متحدث التعليم بفلسطين: 600 ألف طالب حرموا من التعليم منذ عدوان 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا بالدولار والجنيه المصري الأربعاء 3-1-2024

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس