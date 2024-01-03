"الموافقة فى نص ساعة".. تفاصيل النافذة الرقمية لسياحة اليخوت

أكد الكاتب الصحفي أحمد دراز أن الفترة الماضية شهدت إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك عن طريق تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة عند وصول ومغادرة اليخوت للموانئ السياحية المصرية.

إجراءات وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن تي في" اليوم الأربعاء، إلى أن إنشاء نافذة رقمية لليخوت ويشرف عليها قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

وتابع: “النافذة الرقمية الخاصة باليخوت عبارة عن موقع إلكتروني، ويتمكن مالك اليخت أو شخص ينوب عنه من التسجيل قبل وصوله إلى مصر، موضحًا أنه يتم الحصول على الموافقة خلال نص ساعة فقط، وهذا الأمر في الفترات السابقة كان يأخذ فترة تصل إلى 30 يوما، لكن الآن، أصبحت الإجراءات أسهل وأبسط مما يجعل مالك اليخت ينهي الإجراءات والتصاريح في 30 دقيقة فقط، حيث يحدد صاحب اليخت وجهات الزيارة في مصر وموعد المغادرة والمكان ويحق له المغادرة من أي ميناء”.

صلاحية التأشيرة السياحية

ولفت إلى أن مد صلاحية التأشيرة السياحية 3 أشهر وهي للأجانب والمصريين"، موضحًا أن الإجراءات الصعبة كانت واحدة من الصعوبات التي تواجه سياحة اليخوت في مصر، إلا أنه بهذه الإجراءات العاجلة تم حل كل المشكلات أمام السائح.