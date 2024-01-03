الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله يتوعد إسرائيل بعد اغتيال "العاروري": "لن يمر دون عقاب"

حزب الله
حزب الله

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، أنه لا حديث في لبنان خلال الساعات الماضية إلا عن اغتيال القيادي في حركة حماس "صالح العاروري"، عبر مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء وانتهكت السيادة اللبنانية ووصلت إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية "بيروت". 

اغتيال "صالح العاروري"

وأضاف خلال تغطية مباشرة لبرنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل نفذت هذا الاعتداء بصواريخ موجهة، استهدفت مقر تابع لحركة حماس، واجتماع كان يترأسه صالح العاروري وعددا من المسؤولين السياسيين في حركة حماس، وذلك أثار القلق في الشارع اللبناني مما أثر بشكل كبير على حركة التواجد في الشارع.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إلى أن صحيفة نداء الوطن، تحدثت عن الزحام الشديد في مطار رفيق الحريري الدولي، فهناك أعداد كبيرة ترغب في مغادرة البلاد في ظل الظروف المحيطة، حيث يريدون الانتقال من العاصمة بيروت إلى مناطق أكثر أمانا في المناطق الجبلية، وتحديدا في الشمال.

وتوقع أن إسرائيل ستكرر هجماتها على العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن ما حدث بالأمس هو إنذار خطر، لأن حزب الله اللبناني توعد إسرائيل بعد اغتيال العاروري، أن هذا الأمر لن يمر دون عقاب.

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