الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: اغتيال العروري رسالة من نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب 

نتنياهو
نتنياهو

قال الكاتب والباحث السياسي، راسم عبيدات، إن حكومة بنيامين نتنياهو، وخصوصا الجزء الفاشي منها، يسعون إلى تصدير أزمتهم الداخلية بالإضافة إلى إخفاقهم وفشلهم السعكري والميداني في قطاع غزة، باتجاه الجبهة الشمالية، وخاصة أن نتنياهو على وجه التحديد يريد أن يشعل هذه الجبهة الشمالية، ويدخل الحرب إلى خارج حدود غزة لكي يضمن نتنياهو بقائه في الحكم.

7 أكتوبر

وأضاف خلال مداخلة عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو كان يبحث عن نصرا عسكريا بعد فضيحة يوم 7 أكتوبر، وكان منها النفق الذي تم اكتشافه بالقرب من السياج، وأحداث مستشفى المعمداني.

ولفت الكاتب والباحث السياسي، إلى أن نتنياهو عندما نقل المعركة من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية عبر القيام بعملية اغتيال الشيخ صالح العروري، وهو يقول بشكل واضح أنه يريد توسيع دائرة الحرب، مؤكدًا أن هذا ما يطمح إليه نتنياهو.

نتنياهو باحث قطاع غزة الحرب غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعزز منظومة القبة الحديدية على الحدود مع لبنان

القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينيين بقصف للاحتلال على موقع مخيم طولكرم

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

نيللى.. فراشة الفوازير

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: مئات الأسر فى فلسطين لا تعرف مصير أبنائها

متحدث التعليم بفلسطين: 600 ألف طالب حرموا من التعليم منذ عدوان 7 أكتوبر

"الدفاع الروسية": مقتل 715 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

روسيا: إسقاط 4 صواريخ أطلقتها أوكرانيا باتجاه منطقة حدودية

الأكثر قراءة

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

تايمز أوف إسرائيل: الحرب على غزة زاد من معاناة الجميع

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟