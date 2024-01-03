باحث: اغتيال العروري رسالة من نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب 

قال الكاتب والباحث السياسي، راسم عبيدات، إن حكومة بنيامين نتنياهو، وخصوصا الجزء الفاشي منها، يسعون إلى تصدير أزمتهم الداخلية بالإضافة إلى إخفاقهم وفشلهم السعكري والميداني في قطاع غزة، باتجاه الجبهة الشمالية، وخاصة أن نتنياهو على وجه التحديد يريد أن يشعل هذه الجبهة الشمالية، ويدخل الحرب إلى خارج حدود غزة لكي يضمن نتنياهو بقائه في الحكم.

7 أكتوبر

وأضاف خلال مداخلة عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو كان يبحث عن نصرا عسكريا بعد فضيحة يوم 7 أكتوبر، وكان منها النفق الذي تم اكتشافه بالقرب من السياج، وأحداث مستشفى المعمداني.

ولفت الكاتب والباحث السياسي، إلى أن نتنياهو عندما نقل المعركة من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية عبر القيام بعملية اغتيال الشيخ صالح العروري، وهو يقول بشكل واضح أنه يريد توسيع دائرة الحرب، مؤكدًا أن هذا ما يطمح إليه نتنياهو.