الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى فى قصف لمدفعية الاحتلال على دير البلح ومخيم المغازى

شهداء
شهداء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا، يفيد بوقوع شهداء وجرحى في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي ودير البلح وسط قطاع غزة.

 قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس 

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس وبلدة طمون المدينة.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس بعدة آليات من المدخل الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء ونشرت القناصة، ومن ثم اقتحمت الآليات ذاتها بلدة طمون، دون أن يبلغ عن اعتقالات. 

القاهرة الإخبارية شهداء جرحى قصف الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى الجليل الأعلى

غضب وحزن من قيادات وفصائل.. أبرز ردود الفعل على اغتيال "العاروري"

المواجهات الإسرائيلية فى لبنان.. ماذا حدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن؟

خبير: تراجع شركة “إكس” بنسبة 71%.. وخسارة إيلون ماسك 31 مليار دولار

"الموافقة فى نص ساعة".. تفاصيل النافذة الرقمية لسياحة اليخوت

حزب الله يتوعد إسرائيل بعد اغتيال "العارورى": "لن يمر دون عقاب"

باحث: اغتيال العروري رسالة من نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب 

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعزز منظومة القبة الحديدية على الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

سعر جرام الفضة اليوم الخميس 4 يناير 2024 في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

"الأوقاف الفلسطينية": 21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمي

فلسطين تثمن المواقف الدولية الرافضة لتهجير مواطنيها

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية