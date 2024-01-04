"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى فى قصف لمدفعية الاحتلال على دير البلح ومخيم المغازى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا، يفيد بوقوع شهداء وجرحى في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي ودير البلح وسط قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس وبلدة طمون المدينة.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس بعدة آليات من المدخل الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء ونشرت القناصة، ومن ثم اقتحمت الآليات ذاتها بلدة طمون، دون أن يبلغ عن اعتقالات.