مى الصايغ: قطاع غزة يعيش أوضاعًا كارثية

أكدت مي الصايغ، مسئولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنّ قطاع غزة يعيش أوضاعا كارثية والنازحين يتعرضون لظروف قاسية.

وأضافت الصايغ، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، والمستشفيات في القطاع تتعرض لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حمايتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن القانون الدولي يشدد على ضرورة عدم استهداف المستشفيات والمؤسسات الإغاثية، ولا بد من توفير الحماية اللازمة للقطاع الطبي في قطاع غزة.