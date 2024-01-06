السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مى الصايغ: قطاع غزة يعيش أوضاعًا كارثية

مي الصايغ
مي الصايغ

أكدت مي الصايغ، مسئولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنّ  قطاع غزة يعيش أوضاعا كارثية والنازحين يتعرضون لظروف قاسية.

وأضافت الصايغ، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، والمستشفيات في القطاع تتعرض لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حمايتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن القانون الدولي يشدد على ضرورة عدم استهداف المستشفيات والمؤسسات الإغاثية، ولا بد من توفير الحماية اللازمة للقطاع الطبي في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر قطاع غزة النازحون الفلسطينيون المستشفيات الاحتلال القانون الدولي الإنساني

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