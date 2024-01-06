السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بايدن يحذر الأمريكيين من خطورة انتخاب ترامب خلال تدشين حملته الرئاسية 2024

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

عرضت قناة "الغد"، عبر شاشتها، تقريرًا لها كشفت من خلاله عن قيام الرئيس الأمريكي الحالي جو بادين بتحذير الأمريكيين من انتخاب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك خلال تدشين حملته الرئاسية 2024.

وقال التقرير إن مقر الكونجرس الأمريكي قبل 3 أعوام بدا هكذا، فمع حلول ذكرى اعتداء مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب على المقر كان الأمريكيون على موعد مع رئيسهم الحالي جو بايدن، الذي شدد على خطورة إعادة انتخاب خصمه ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.

وخلال التقرير قال بادين: "الخيار واضح، فحملة ترامب الانتخابية متعلقة به، وليست متعلقة بأمريكا أو بكم، حملة ترامب مهوسة بالماضي وليس بالمستقبل، وهو مستعد بالتضحية بديمقراطيتنا للحصول على السلطة".

وأكد التقرير أن خطاب بادين، الذي دشن به حملته الانتخابية، كان له صدى إيجابي لدى شريحة من أعضاء الحزب الديمقراطي.

لورانس كروب، كبير باحثين في معهد أميركان بروجويس، قال: "أعتقد أنه جدير بإعادة الانتخاب، ويتضح ذلك عندما يقارن الناس أحوالهم قبل 4 سنوات بأحوالهم اليوم، ويمكننا رؤية ما يحدث في أوكرانيا وغزة، وكيف استطاع إعادة اللحمة إلى الناتو، أعتقد أنه عندما ينظر الناخب إليه فإنه يتخذ قرارًا بناء على سياسته".

وأشار التقرير إلى أن إحدى سياسات بايدن الأخيرة كانت مرتبطة بالدعم غير المحدود للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي أزهقت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينين، الأمر الذي قطع جذور الثقة بينه وبين الأمريكيين من أصول عربية ومسلمة، حيث قال خليل جهشان، مدير المركز العربي في واشنطن، خلال التقرير: "لو بالفعل أخذ وجهة نظر العرب والمسلمين المؤيدين له قبل 3 أشهر واحترم آراءهم كان بالإمكان أن يستعيد بعض الدعم". 

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