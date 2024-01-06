السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير المستشفى الميداني الإماراتي: نبذل جهودًا كبيرة لإنقاذ المصابين

الدكتور عبدالله راشد
الدكتور عبدالله راشد

أكد الدكتور عبدالله راشد، المدير الطبي للمستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أن الطواقم الطبية داخل المستشفى الميداني تبذل جهودًا كبيرة لإنقاذ حياة المصابين.

وأضاف المدير الطبي للمستشفى الميداني الإماراتي، اليوم السبت، خلال تصريات له عبر قناة “الغد”، أنه منذ افتتاح المستشفى في الثاني من ديسمبر 2023، استمررنا في استقبال  الحالات سواء الطارئة من قسم الطوارئ بجانب التحويلات لعمليات مقعدة لأقسام الطوارئ الأخرى التي تنتهي المطاف بها إلى غرفة العميات ثم إلى العنبر العادي أو العناية المركزة.

وأوضح أن المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة، ويتم ترتيب الجدول ما بين استقبال الحالات الطارئة والاستعداد لها، أو الحالات غير المجدولة وغير المتوقعة، إضافة إلى الاستمرار في علاج الحالات اليومية المجدولة سواء قديمة أو حديثة، مؤكدًا أن الأطباء ينقسمون بين العنابر وغرف العمليات الجراحية.

الغد مستشفى الميداني الإماراتي رفح قطاع غزة الطواقم الطبية المستشى الميداني

مواد متعلقة

وزير الخارجية اللبنانى: السلام مهم لنا ونسعى لخفض التصعيد لتجنب الحرب

مى الصايغ: قطاع غزة يعيش أوضاعًا كارثية

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى تحسبًا لتسلل مسيرة من لبنان

"القاهرة الإخبارية": انفجار فى مدينة شيراز جنوب إيران

القاهرة الإخبارية: وزير إسرائيلى متطرف يطالب بتدمير غزة وتهجير الفلسطينيين

بايدن يحذر الأمريكيين من خطورة انتخاب ترامب خلال تدشين حملته الرئاسية 2024

"الأرصاد الجوية" تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

"قلب العقرب".. تفاصيل أبرز الأحداث الفلكية خلال الأسبوع الجاري

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تهشم 9 سيارات إثر انهيار سور عقار فى وسط البلد

مصدر بالأهلى يكشف قيمة صفقة وسام أبوعلى وطريقة السداد

إهداء ووعد وتسريحة.. محمد صلاح يتصدر الترند

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار