مدير المستشفى الميداني الإماراتي: نبذل جهودًا كبيرة لإنقاذ المصابين

أكد الدكتور عبدالله راشد، المدير الطبي للمستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أن الطواقم الطبية داخل المستشفى الميداني تبذل جهودًا كبيرة لإنقاذ حياة المصابين.

وأضاف المدير الطبي للمستشفى الميداني الإماراتي، اليوم السبت، خلال تصريات له عبر قناة “الغد”، أنه منذ افتتاح المستشفى في الثاني من ديسمبر 2023، استمررنا في استقبال الحالات سواء الطارئة من قسم الطوارئ بجانب التحويلات لعمليات مقعدة لأقسام الطوارئ الأخرى التي تنتهي المطاف بها إلى غرفة العميات ثم إلى العنبر العادي أو العناية المركزة.

وأوضح أن المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة، ويتم ترتيب الجدول ما بين استقبال الحالات الطارئة والاستعداد لها، أو الحالات غير المجدولة وغير المتوقعة، إضافة إلى الاستمرار في علاج الحالات اليومية المجدولة سواء قديمة أو حديثة، مؤكدًا أن الأطباء ينقسمون بين العنابر وغرف العمليات الجراحية.