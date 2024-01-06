السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسي: حكومة الحرب الإسرائيلية تريد الحرب حتى إشعار آخر (فيديو)

مراد حرفوش
مراد حرفوش

قال الكاتب والباحث السياسي مراد حرفوش، من رام الله، إن المستوى السياسي في حكومة الحرب الإسرائيلية وحكومة نتنياهو بات واضحًا، فهي تريد الحرب حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رؤية أخرى ومقاربة سياسية مختلفة مع المستوى العسكري في مجلس الحرب.

 

وأضاف حرفوش، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر بات واضحًا من خلال التصريحات التي تخرج عن طريق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في رؤيته ومقاربته السياسية والأمنية فيما يتعلق باليوم الثاني للحرب، ورؤية الولايات المتحدة فيما يتعلق أيضًا بهذا اليوم.

 

وتابع: “نشهد جولات من اللقاءات وسلسلة من الاجتماعات التي تتعلق بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، حيث كان في تركيا اليوم، والانطلاق القادم سيلتقي مع القيادة الفلسطينية”، مؤكدًا أن وزير الخارجية الأمريكي لديه أيضًا رؤية تتعلق باحتواء مسألة التصعيد الإقليمي في المنطقة خاصة بعد اغتيال صالح العاروري في بيروت.

القاهرة الإخبارية حكومة الحرب الإسرائيلية نتياهو الحرب حتى إشعار آخر الولايات المتحدة اليوم الثاني للحرب صالح العاروري القيادة الفلسطينية وزير الخارجية الامريكي

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