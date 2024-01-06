“القاهرة الإخبارية”: طائرات الاحتلال تشن غارات على وسط خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات جوية على وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق آخر، أكدت مي الصايغ، مسئولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أنّ قطاع غزة يعيش أوضاعا كارثية والنازحين يتعرضون لظروف قاسية.

وأضافت أنّ الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، والمستشفيات في القطاع تتعرض لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حمايتها وفق القانون الدولي الإنساني.