مساعد وزير الخارجية الأسبق: العام الجديد ظهر فيه إرهاصات لنظام دولى جديد متعدد الأقطاب

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العام الجديد بدأ على خلفية العام الماضي والذي ظهر فيه إرهاصات لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن العام الجديد حمل معه العديد من الأزمات الإقلمية والدولية الساخنة.

وأضاف حليمة، السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الأقطاب الدولية سواء القديمة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين ويضاف إليهم حاليًا الهند دور في توجيه أحداث عام 2023، وإن كانت الولاايت المتحدة تلعب الدور المحوري الرئيسي في توجيه هذه الاحداث.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت أن كلًا من الصين وروسيا وإلى حد ما الهند بدأت في تحركات ذات وزن وتأثير في إطار العلاقات الدولية، خاصة في الشرق الأوسط عندما بدأت الصين وروسيا في بداية علاقات ذات أسس وتوجهات جديدة حققت نوعًا من التوازن في العلاقات مع الدول الإقليمية ذات الوزن والتأثير في المنطقة وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر، فضلا عن إيران وتركيا.