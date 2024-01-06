الرئيس السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح: "طول ما إحنا مع بعض الظروف الصعبة هتنتهى"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي أزمة أو أي مشاكل أو أي ظروف صعبة بفضل الله ستمر طالما نحن مع بعضنا البعض.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بكاتدرائية ميلاد المسيح خلال قداس عيد الميلاد المجيد: "طول ما إحنا مع بعض الأمور بفضل الله هتعدي والظروف الصعبة هتنتهي.. المهم تفضل بلدنا بخير وشعبنا بخير".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.