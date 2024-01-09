الصحة العالمية: انهيار النظام الصحى فى غزة

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أن الأوضاع في قطاع غزة سيئة إلى أقصى حد، وكل يوم الوضع يزداد سوءًا بشكل سريع، والنظام الصحي في غزة قد انهار بالفعل وقلنا هذا عدة مرات، لكن الأمر يصبح أكثر سوءًا.

وأضاف ليندماير، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لا نرى أي تغيير في الهجمات التي تشن على القطاع، أو حتى تقليل من حدتها، فهناك 1.9 مليون شخص في غزة، أي حوالي 85% من السكان قد نزح أغلبهم إلى جنوب القطاع، مشيرًا إلى أنهم بحاجة للعديد من المساعدات الطبية بسبب القصف أو بسبب الجروح أو حتى الأمراض المنتشرة، أو بسبب الحالات الحرجة التي تحتاج إلى علاج دائم.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك 21 من المستشفيات من أصل 36 مستشفى في غزة لا تعمل، وهناك 15 مستشفى تعمل بشكل جزئي، وجنوب قطاع غزة يحتاج إلى مزيد من المستشفيات، وأغلب المراكز الصحية يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الوضع هناك سيئ ولا يوجد أي حجم من الاحتياج الكافي لهؤلاء ولا حتى للفرق الطبية، حتى المساحة غير موجودة، مؤكدًا أن المساحات الآمنة غير متوافرة.

وتابع: "أي شخص يتوجب عليه أن يحتاج إلى أي نوع من الدعم الطبي سيجد أن الدماء في كل مكان، حتى البتر يحدث في الأماكن المفتوحة"، مشيرًا إلى أن هذه سيناريوهات وقصص سيئة للجميع.

وواصل: "الذين يصلون للمستشفيات لا يصلون إليها في الوقت المحدد، لأن أغلب الأمراض والإصابات والجروح التي يعتنى بها تصل المستشفى في وقت صعب والأغلب أن هذه الجروح تصل بعد فوات الآوان، ولا يستطيعون أن يجروا عليهم أي مساعدة أو أي عناية، ويقومون ببتر الأعضاء التي حتى لا تحتاج إلى البتر، لأنه لا يوجد أي وسيلة أخرى لعلاجها".