وزيرة خارجية ألمانيا: ما يتعرض له الناس فى غزة أمر لا يمكن قبوله

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنّ المعاناة التي يتعرض لها الناس في قطاع غزة أمر لا يمكن قبوله، ولا يمكن أن نقبل هذا الوضع على المدى الطويل فكرامة الإنسان وحياته لهما قدر كبير من الأهمية، مؤكدةً أنه يجب وضع حد لهذه الحرب، وأن نضع حدا للصراع في هذه المنطقة بأكملها، ويجب أن يكون هناك آفاق مستقبلية للأطفال والشباب، وأن نفكر الآن في المستقبل.

نحزن على جميع الأرواح أيًا كان موطنها

وتابعت "بيربوك"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع نظيرها سامح شكري، اليوم الثلاثاء: كانت هناك بعض وجهات النظر المختلفة، ولكننا نحزن على جميع الأرواح أيًا كان موطنها، فالصحفيون يتعرضون بشكل كبير جدًا للخطر ولكن عمل الصحفيين هو غاية في الأهمية في نفس الوقت، ولذلك أشيد بهذا العمل الباسل الشجاع الجريء في ظل هذه الظروف الصعبة.

ضرورة التوصل لفترات هدنة لتهدئة الأوضاع المأساوية

وأوضحت: نحن كحكومة اتحادية ألمانية وأنا تحديدًا كوزيرة اتحادية للخارجية الألمانية، أؤكد ضرورة الوصول لفترات الهدنات الإنسانية لتهدئة الأوضاع المأساوية في غزة بهدف وقف إطلاق النار على المدى الطويل.

وتابعت: "إن وقف إطلاق النار يعني بالنسبة لنا الأمان على كل الأصعدة والجوانب، فلا يجب أن نغفل أمن الناس في غزة، لأنهم يتعرضون إلى مأساة حقيقية، فلذلك الطريق إلى الوصول لوقف إطلاق نار دائم وسلام لا يمكن أن نصل إليه إلا بشكل مشترك، من خلال إشراك الفلسطينيين معنا وإشراك الشركاء الآخرين في المنطقة بالتعاون مع دول الجوار في المنطقة، ولكن يجب أن نعمل معًا من أجل الوصول إلى الهدف السامي الأكبر".