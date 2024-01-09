الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

وزيرة خارجية ألمانيا: مصر تلعب دورًا محوريًا فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

أكدت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، أنه يجب على إسرائيل أن تقوم بالمزيد للدفاع عن المدنيين ضد حماس، وأيضًا حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت بيربوك، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع نظيرها سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن قبول معاناة الفلسطينيين بأي حال من الأحوال، ويجب أن تكون العمليات العسكرية أقل حدة، وأن تكون مستهدفة للإرهاب بشكل أكبر.

ألمانيا قامت برفع مساعداتها الإنسانية لثلاث أضعاف

وتابعت: نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر بكثير، فإننا تحدثنا حول هذا الأمر تحديدًا كيف يمكن أن نتوصل إلى هذه الهدن الإنسانية لكي نصل على المدى الطويل لوقف إطلاق نار مستدام بهدف السلام للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في آن واحد.

ولفتت وزيرة خارجية ألمانيا، إلى أن هناك بعض الأمور التي يتم وضعها في عين الاعتبار لدعم المدنيين في غزة، فإن ألمانيا قامت برفع مساعداتها الإنسانية لثلاث أضعاف ووصلت إلى حوالي 211 مليونا، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، ومعالجة المصابين من غزة.

الفلسطينيين معاناة الفلسطينيين لا يمكن قبول معاناة الفلسطينيين وزيرة خارجية ألمانيا بأي حال من الأحوال أنالينا بيربوك

مواد متعلقة

وزيرة الخارجية الألمانية: سعيدة بزيارة مصر ووجودى فى العاصمة الإدارية الجديدة

أمطار وصقيع.. "الأرصاد" تحذر من رياح مثيرة للأتربة وأجواء شتوية قاسية

البهواشى: بعض اقتصاديات دول العالم وصل لمرحلة الركود التضخمى خلال 2023 (فيديو)

استشارى يكشف أسباب التغيرات المناخية (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة (فيديو)

السفير جمال بيومى: الفيتو الأمريكى يقف بالمرصاد داعمًا للاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

صاحبة أجمل وجه.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين (فيديو)

تفاصيل مشروع بحثى لزيادة الإنتاج يضم التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى 2023 (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان