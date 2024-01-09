وزيرة خارجية ألمانيا: مصر تلعب دورًا محوريًا فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكدت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، أنه يجب على إسرائيل أن تقوم بالمزيد للدفاع عن المدنيين ضد حماس، وأيضًا حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت بيربوك، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع نظيرها سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن قبول معاناة الفلسطينيين بأي حال من الأحوال، ويجب أن تكون العمليات العسكرية أقل حدة، وأن تكون مستهدفة للإرهاب بشكل أكبر.

ألمانيا قامت برفع مساعداتها الإنسانية لثلاث أضعاف

وتابعت: نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر بكثير، فإننا تحدثنا حول هذا الأمر تحديدًا كيف يمكن أن نتوصل إلى هذه الهدن الإنسانية لكي نصل على المدى الطويل لوقف إطلاق نار مستدام بهدف السلام للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في آن واحد.

ولفتت وزيرة خارجية ألمانيا، إلى أن هناك بعض الأمور التي يتم وضعها في عين الاعتبار لدعم المدنيين في غزة، فإن ألمانيا قامت برفع مساعداتها الإنسانية لثلاث أضعاف ووصلت إلى حوالي 211 مليونا، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، ومعالجة المصابين من غزة.