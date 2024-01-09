القاهرة الإخبارية: وزيرة الخارجية الألمانية تصل معبر رفح

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوصول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى معبر رفح الدولي.

وقبل قليل، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى مطار العريش، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع نظيرها سامح شكري، أنّ المعاناة التي يتعرض لها الناس في قطاع غزة أمر لا يمكن قبوله، ولا يمكن أن نقبل هذا الوضع على المدى الطويل، فكرامة الإنسان وحياته لهما قدر كبير من الأهمية.

وأكدت أنه يجب وضع حد لهذه الحرب، وأن نضع حدًا للصراع في هذه المنطقة بأكملها، ويجب أن تكون هناك آفاق مستقبلية للأطفال والشباب، وأن نفكر الآن في المستقبل.