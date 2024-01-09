"القاهرة الإخبارية": روسيا تعيد إحياء جهاز استخبارات يعود للحرب العالمية الثانية - فيديو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا كشفت من خلاله عن قيام روسيا بإعادة إحياء جهاز استخبارات يعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية" أن الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من تجاوز عامها الثاني.

وأوضح التقرير أنه وفقا لقناة "إن تي في" الألمانية فإن روسيا تمنح حياة جديدة لجهاز استخبارات سابق لم ينشط منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الجهاز الروسي كانت مهمته الأولى وقتها هي مكافحة التجسس، حيث عرف باسم "سميرش".

وأكد التقرير أن اسم الجهاز الروسي الذي لم يعمل منذ الحر العالمية الثانية وفعلته روسيا من جديد، هو اختصار للعبارة الروسية "الموت للجواسيس".