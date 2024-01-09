رانيا يعقوب: الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بقطاع السياحة

قالت د.رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية في السياحة، حيث إن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وجه اليوم أغلب أجهزة الدولة للاهتمام بالدفع في القطاع الحيوي.

أضافت "يعقوب" خلال مداخلة لها عبر ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر دولة سياحية ليست في فرع واحد فقط، بل لدينا سياحة شاطئية وسياحة دينية وسياحة علاجية، مؤكدةً أن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع.

وأوضحت أن مصر لديها طفرة في البنية التكنولوجية والبنية التحتية، كما أن القطاع الخدمي يعمل به ملايين من المصريين، ومصر لديها أيضًا فرص عملاقة في هذا القطاع، مشيرةً إلى أننا بدأنا نرى اهتمامًا كبيرًا من جانب صناديق سيادية عربية ومن جانب مستثمرين عرب بالاستحواذ، وأنهم يتواجدون في هذا القطاع، مؤكدةً أن قطاع السياحة قطاع واعد جدًا، فمصر حباها الله بتاريخ وحضارة متعددة سواء فرعونية أو إسلامية أو مسيحية.

كما أكدت أن مَن يدعم قطاع السياحة هو الاستقرار الأمني والطفرة الجبارة التي شيدت في البنية التحتية ووجود طرق ولوجيسيتات، مشيرةً إلى أن تلك الأمور تشجع على الاستثمار.