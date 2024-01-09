الثلاثاء 09 يناير 2024
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اقتصادى: 340 مليار جنيه مخصصات “تكافل وكرامة” لدعم 37 مليون مواطن

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة استهدفت بالتطوير موارد الحماية الاجتماعية ونجحت في تحقيق إنجازات كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية.

 وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن “رؤية مصر 2030” تستهدف زيادة الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي بنسبة 10% سنويًا على الاقل، مشيرًا إلى أن هناك تمويلا حكوميا ضخما لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية ظهر جليًا من خلال مبادرة “تكافل وكرامة”.

وأوضح “جاب الله” أن مخصصات “تكافل وكرامة” تستهدف الوصول إلى 37 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة يُقدر بـ340 مليار جنيه خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مشيرًا إلى أن تعبئة الموارد من جانب واستهداف أعداد محددة وتنفيذ ذلك على أرض الواقع هو ضمان النجاح الحقيقي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تنظر للحماية الاجتماعية من مفهومها الواسع، فهي ليست فقط  الطعام والشراب، بل تمتد إلى السكن والتعليم، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على العشوائيات وكذلك تطوير منظومة التعليم.

وتابع: “أما في مجال الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حقق مشروع 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي خطوات كبيرة، وعلى المدى المستدام فهناك مشروع التأمين الصحي لكل المصريين”، مؤكدًا أن كل تلك الأمور ترتبط بأن مصر تستهدف أن تكون إحدى الدول العشرين الأولى الأكثر إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يكون هذه المخصصات قادرة على تلبية المتطلبات وتقديم تغطية كافية ومناسبة للشرائح المستهدفة من خلال برامج الحماية الاجتماعية

 

الحماية الاجتماعية اكسترا نيوز الأمان الاجتماعي تكافل وكرامة

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