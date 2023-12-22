اقتصادي: سيناء لها خصوصية عند المصريين وما حدث بها من تنمية لما يحدث من قبل

علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، على جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن سيناء لها خصوصية عند المصريين وما حدث بها من تنمية لما يحدث من قبل.

وأضاف ان أهالي سيناء حصلوا على خدمات صحية وخدمات بالتعليم، لافتا إلى وجود جامعة سيناء وجامعة الملك سلمان، والفروع التي تم افتتاحها للجامعات الأهلية بالسويس والإسماعيلية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المنتجعات السياحية تم تجديدها وإضافتها للمعالم السياحية في سيناء، موضحًا أن تنمية سيناء تختلف عن المبادرات التي حدثت قبل ذلك، فمن قبل كانت تتركز تنمية سيناء في الجنوب وفي قطاع السياحة، ولكن الآن تنمية سيناء هي تنمية شاملة لكافة بقاع سيناء.