الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشيخ عبدالله جهامة: سيناء عرفت التنمية الحقيقية في عهد الرئيس السيسي

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة

علق الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، على جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن سيناء عرفت التنمية الحقيقية في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف أن هناك مشروعات تنموية عملاقة بشمال سيناء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أرض الفيروز.

وأشار إلى أن مرحلة المقبلة ستشهد مرحلة تنموية شاملة في إعمار وتنمية سيناء وهذه الزيارة هي نقطة الانطلاق للتنمية والتعمير، كما أن قبائل سيناء تعاونت مع القوات المسلحة والشرطة للفظ قوى الشر.

الرئيس السيسي اكسترا نيوز جمعية مجاهدي سيناء عبدالله جهامة

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