كاتب صحفي: مبادرة "حياة كريمة" نجحت في تغير وجهة الريف المصري

أكد أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تغير وجهة الريف المصري خلال السنوات الماضية.

وقال الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، في فقرة للحديث عن جهود مبادرة حياة كريمة، إن الريف على مدار عقود عانى من الإهمال، بجانب المناطق النائية في بعض المحافظات بالإضافة إلى بعض مناطق صعيد مصر جميعهم عانوا من إهمال شديد خلال العقود الماضية.

وأوضح أنه بداية من 2019 بدأت مبادرة حياة كريمة في إحداث نقلة تنموية في 4700 قرية وتوابعها، وتطوير مستوى حياة المواطن المصرى، حيث إن أكثر من 60 مليون مصري يستفيدون بميزانية تتخطى تريليون جنيه مصري على مراحل المشروع الثلاثة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة أوشكت على الانتهاء وسندخل على المرحلة الثانية التي تنطلق في النصف الأول من عام 2024 وتشمل 20 محافظة.

تابع الكاتب الصحفي أن التنمية بالصعيد تعمل على ارتقاء جودة حياة المواطن عن طريق مبادرة “حياة كريمة”، مشاريع المرأة ودعمها، إيجاد فرص عمل للشباب وأيضًا التنمية المستدامة للأستثمارت البيئية، الأجتماعية، الاقتصادية، الزراعية واستغلال الموارد الخاصة بالصعيد وإنشاء مجمعات صوب زراعية لإنتاج محاصيل زراعية مهمة.