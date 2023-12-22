الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح ملتقى مراسم الأقصر وانطلاق "حياة كريمة" بالغربية.. الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

الفعاليات
الفعاليات

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة حتى الخميس المقبل 28 ديسمبر الحالي، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات افتتاح معرض ملتقى مراسم الأقصر بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية الإثنين المقبل 25 ديسمبر، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير ويشارك به 14 فنانا تشكيليا ومن المقرر أن يستمر حتى 30 ديسمبر..

الأحد.. قصور الثقافة تحتفى بسيرة فؤاد حجازى فى "عطر الأحباب" بالمنصورة

وفي محافظة الغربية تنطلق فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، بدءا من الأحد 24 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام في زفتى، المحلة الكبرى، كفر الزيات، بسيون، وقطور.

وفي محافظة الدقهلية تنظم هيئة قصور الثقافة لقاء للاحتفاء بذكرى الكاتب الكبير الراحل فؤاد حجازي، أحد أهم الكتّاب الذين أثروا الحياة الثقافية والإبداعية في مصر والعالم العربي، وذلك يوم الأحد المقبل بقصر ثقافة المنصورة، ضمن برنامج "عطر الأحباب".

كما تنظم هيئة قصور الثقافة عدة لقاءات بالمحافظات بمناسبة الاحتفاء بذكرى ميلاد الشاعر والسيناريست صلاح چاهين، ومناقشة سيرته الذاتية وأشهر أعماله خلال حياته العملية. بالإضافة إلى الاحتفاء بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم من خلال لقاءات أدبية ومسابقات لاكتشاف المواهب في مجالي الإنشاد والغناء.

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"قصور الثقافة" تكشف تفاصيل انطلاق المهرجان القومي للتحطيب

كما تواصل قصور الثقافة بالمحافظات تنظيم اللقاءات الأدبية طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية المختلفة سواء لكبار الشعراء والأدباء أو الموهوبين من الشباب، والأطفال بهدف دعم وتطوير مهارات الكتابة والإلقاء لديهم.

ويشهد هذا الأسبوع استمرار الأنشطة المقدمة احتفالا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعام الميلادي الجديد، إلى جانب استمرار عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة، والمقدمة مجانا للجمهور على مسرح السامر بالعجوزة.

ويواصل قصر السينما بجاردن سيتي تقديم العروض السينمائية المجانية، ضمن برنامجه الشهري الذي يتنوع بين نادي السينما العالمية والأوروبية وسينما التحريك.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم أساسيات الرسم والتصوير، الخط العربي، الفنون الشعبية، وأساسيات الخياطة، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية المتنوعة منها الطرق على القصدير، إعادة تدوير خامات البيئة، وأشغال الخرز.

وتضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها محاربة الإرهاب والتطرف الفكري، التوازن البيئي، حقوق الطفل، صحة المرأة، بناء الشخصية، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة ملتقى مراسم الأقصر الهناجر الأوبرا محافظة الغربية حياة كريمه

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