"ما وراء الكتابة".. لقاء جديد لفريق المناقشة بالمركز الدولي للكتاب

ما وراء الكتابة، محور لقاء الجديد لفريق المناقشة، والذي يعقد في الخامسة من مساء غد السبت، برحاب المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة.

ما وراء الكتابة تجربة إبراهيم عبد المجيد الإبداعية

في لقاء جديد من لقاءات فريق المناقشة الثقافي، والذي يعقد في الخامسة من مساء غد السبت، بالمركز الدولي للكتاب، والتابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، يتناول الفريق كتاب الروائي إبراهيم عبد المجيد “ما وراء الكتابة.. تجربتي مع الإبداع”، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر عام 2014.

هذا ويأتي لقاء مناقشة كتاب ما وراء الكتابة، ضمن لقاءات فريق المناقشة لتناول وعرض السير الذاتية للكتاب والمثقفين المبدعين من مختلف التيارات والاتجاهات والجنسيات والخلفيات الأدبية المتعددة، ويدير اللقاء الكاتب الروائي محمد علي إبراهيم والقاص أحمد حلمي.

“ما وراء الكتابة.. تجربتي مع الإبداع”، سيرة كتابية إبداعية تتناول بالعرض التحليلي الملابسات التي شكلت أعمال إبراهيم عبد المجيد الروائية، والكتاب يعرض لهذه الأبعاد التي تبيّن الجذور الواقعية الأولى لهذه الأعمال الروائية، وتكشف العلاقة بين الواقع والمتخيّل، وهو شهادة إبداعية موسَّعة عابرة للأجناس الأدبية، تعبر عن الحوارية والتعددية التي تستمد جماليتها من مختلف الأجناس كما جاء في حيثيات فوزه بجائزة الشيخ زايد للأداب عام 2016.

يستهل إبراهيم عبد المجيد كتابه مشيرا إلى أن طقوس الكتابة عملية معقدة فيها ما هو عام قد نجده عند كل المبدعين، وفيها ما هو خاص بكل مبدع علي حدة، وكلما زادت مساحة الخصوصية كلما سما الفن المكتوب.

بالإضافة إلي “كتابه ما وراء الكتابة.. تجربتي مع الإبداع”، صدر للكاتب إبراهيم عبد المجيد العديد من الأعمال التي تنوعت ما بين الكتابات العبر النوعية مثل آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان والصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، والتي أصدرت له أيضا كتابات: أنا والسينما، رسائل إلى لا أحد.. عن وطن وكتب وأحباء، هنا القاهرة وغيرها، بالإضافة إلى أعماله الروائية الأشهر، منها ثلاثية الإسكندرية: طيور العنبر، لا أحد ينام في الإسكندرية، الإسكندرية في غيمة، البلدة الأخرى، أداجيو، بيت الياسمين، السايكلوب، قبل أن أنسى أني كنت هنا، عتبات البهجة، أشجار السراب، العابرة وغيرها الكثير.