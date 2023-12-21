الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الاثنين المقبل.. رواية "غواية روح" على طاولة ورشة الزيتون الأدبية

غلاف الرواية
غلاف الرواية

تعقد ورشة الزيتون الأدبية أمسية لمناقشة رواية غواية روح للكاتبة الروائية عبير العطار الصادرة العام الماضي 2022، عن دار المفكر العربي للنشر والتوزيع، وذلك تعقد في السابعة من مساء الإثنين المقبل 25 ديسمبر الجاري.

تفاصيل مناقشة رواية غواية روح

ويتناول رواية غواية روح، بالنقد والتحليل والنقاش كل من الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، القاص أسامة ريان، وتدير الأمسية الكاتبة أماني الشرقاوي. وذلك بمقر ورشة الزيتون الأدبية الكائن بحزب التجمع فرع شرق القاهرة، بشارع الشهيد أحمد منسي سراي القبة.

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أحداث الرواية

تدور أحداث رواية غواية روح، حول "صلاح"، وقت خروجه من السجن في العام 2024 وما ترتب على خروجه من أحداث بين دول عربية متعددة، مصر - لبنان - الكويت وقطر، ملابسات حياته الماضية وصراعاته المتنوعة، وكيف يحاول الاستعانة بمن تبقى من أصدقائه بعد كارثة تفشي وباء كورونا ورحلة البحث عن أولاده الذين ترك كل واحد منهم في بلد.

 أحداث رواية غواية روح، تأتي في إطار مشوق باستخدام تقنية الفلاش باك. وتعالج قضايا إنسانية متعددة منها جائحة كورونا، انفجار مرفأ بيروت وغيرها. تقع الرواية في 204 صفحة من القطع الوسط.

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والكاتبة عبير العطار، مؤلفة رواية غواية روح، روائية وقاصة، سبق وصدر لها العديد من الأعمال الإبداعية، نذكر من بينها: رواية “بانسية” ــ “وحدك في الصورة تكفي” ــ “الحب إنسان” ــ “لحظات فارقة” ــ ديوان “رهان مرآتي” ــ ديوان “سلفي مع الروح” ــ بالإضافة إلي مجموعة قصصية قصيرة جدا وصدرت عن دار يسطرون 2016  تحت عنوان “تجاعيد زمن”. 

وعن رواية غواية روح، للكاتبة عبير العطار، يذهب الناقد د. كريم علوان، إلي أن: "النص الروائى غواية روح، راهن على أن يرينا هذا الجانب الخفى والمظلم أو لنقل ذلك المجهول والذى بدا أشد قسوة وعنفا مما نظن وأشد مكرا ودهاء مما نتخيل؛ فلقد أتى النص الروائى ليمنح الهيمنة والقداسة على الكيان الأمومى باليمين وينزع عنه الحنان والعطف بالشمال.

رواية غواية روح علي طاولة ورشة الزيتون الأدبية الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي الكاتبية عبير العطار الكاتبة أماني الشرقاوي القاص أسامة ريان

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