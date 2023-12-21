منى الشاذلى تتحدث عن رواية "أوراق شمعون المصرى"

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن الطبيب والروائي أسامة الشاذلي أصبح اسم مهم في عالم الرواية في العالم العربي، منذ أن أصدر روايته الأولى "أوراق شمعون المصري" من 3 سنوات، والتي أصبحت اليوم الطبعة الـ 33 وهو رقم في غاية الأهمية، فهي رواية كبيرة صنعت مفاجأة حول الحكاية التي يحكيها في زمن وأجواء غير مطروقة، وهو زمن التيه لبني إسرائيل بعدما خرجوا مع نبي الله موسى.

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON E، أن رواية "شمعون المصري" مازالت محط الأنظار، لافتة إلى أن هذا العام ومنذ أشهر، أصدر روايته الثانية وهي رواية "عهد دميانة" والتي تضم حكاية لأجواء غير مطروقة، وهي حكاية يوسف ابن صدقة، والذي كان والده مصري قبطي، وأم كاثوليكية، ويعيش في أجواء نهاية العصر الفاطمي، الذي كان وزراء وأمراء ما بين شيعة وسُنّة، فالإطار التاريخي حقيقي وموثق وبه مجهود كبير جدًا، إنما به حدوتة.

وأوضحت أن أسامة عب الرؤف الشاذلي، هو أستاذ جرّاح في جراحة العظام، يُدرّس تاريخ الطب في مصر وفي خارجها، وتخصص واشتهر في جراحة الكاحل والقدم.