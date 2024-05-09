الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وتستمر ليومين، وبالتالي تشهد حالة الطقس خلال اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على أنحاء البلاد.

ونرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود  نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة،  مع وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

وحذرت من وجود اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث تكون سرعة الرياح من (50 إلى 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 3 متر).

عاجل| حالة الطقس غدًا الأربعاء.. "الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

حالة الطقس غدًا الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 36 27
العاصمة الادارية 36 26
6 أكتوبر 36 26
بنهــــا 35 26
دمنهور 35 25
وادى النطرون 35 25
كفر الشيخ 35 25
الزقازيق 35 26
شبين الكوم 35 25
طنطا 35 25
دمياط 32 22
بورسعيد 34 23
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 22
العريش 33 23
رفح 32 21
رأس سدر 28 19
نخل 34 19
كاترين 26 14
الطور 32 22
طابا 29 21
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 33 23
العلمين 32 23
مطروح 29 23
السلوم 30 22
سيوة 36 23
رأس غارب 30 20
الغردقة 32 23
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 22
شلاتين 34 23
حلايب 29 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 29 23
الفيوم 35 22
بني سويف 36 24
المنيا 37 25
أسيوط 37 25
سوهاج 37 24
قنا 36 25
الأقصر 37 26
أسوان 38 25
الوادى الجديد 36 25
أبوسمبل 35 23

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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