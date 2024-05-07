عاجل| حالة الطقس غدًا الأربعاء.. "الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء 8 مايو 2024، على جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة، أن غدًا الأربعاء، سيشهد بداية تأثير الموجة الحارة، حيثُ تكون شديد الحرارة، على أن تكون ذروة الحرارة الجمعة المُقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع تدريجى للحرارة، فضلًا عن نشاط للرياح، وانعدام فرص سقوط أمطار.

طقس الأربعاء

ويسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل لدافئ على السواحل الشمالية معتدل على كاترين، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة لحار نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف لمائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية والبحر الأحمر وخليج السويس.

كما تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنّه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأربعاء 8 مايو 2024

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة البحر

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فهي كالآتي: