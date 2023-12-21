تحتشد أجندة الدستور الثقافية، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية عبر المراكز الثقافية المتعددة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لأجندة الدستور الثقافية

ففي السادسة مساء، تعقد بمكتبة ديوان ــ فرع سينما راديو بوسط القاهرة، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية “علي فراش فرويد”، للكاتبة نهلة كرم، والصادرة في طبعة جديدة عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، وكانت قد صدرت في طبعتها الأولي عن دار الثقافة الجديدة. ويناقش الرواية ويحاور مؤلفتها الإعلامي خالد منصور.

كما تتضمن الأمسية، استعراض لمسيرة نهلة كرم الإبداعية، وإطلالة علي أعمالها الروائية، خدعة الفلامنجو، والمقاعد الخلفية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحتضن مسرح مركز الإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء العرض المسرحي “بعيد عنك”، من تأليف وإخراج محمد عبد الستار.

كما يستضيف مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام ف السينما”، والذي يقدمه ويعده المخرج السينمائي أشرف فايق. ويتناول هذا الأسبوع حديث ولقاء مفتوح عن الفنانة هالة فاخر ومشوارها الفني، وأبرز المحطات فيه.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى - بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائى فني والذي تحييه فرقة حبايبنا.

تتميز الفرقة بالتنوع في الأداء الغنائي حيث تقدم مونولوجات إسماعيل يس ومحمود شكوكو وآخرين، كما تقدم أغاني العشرينات منها أغاني صالح عبدالحي ورتيبه أحمد في شكل إسكتش غنائي كوميدي، بالإضافة إلى الأغاني الطربية المصرية لـ : سيد درويش، زكريا أحمد، سيد مكاوي ، فيروز والأغانى التى لحنها الشيخ إمام عيسى وكتب معظمها الشاعر أحمد فؤاد نجم.

الفرقة تتكون من سبعة أفراد تأسست عام 2002 شاركت في العديد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية الدولية والعربية والمصرية منها: حفلين بـ بيروت في مسرح المدينة ، مهرجان بيت ثقافات العالم ببرلين ، مهرجان الفوانيس المسرحي و الحنونه بالأردن ، دار الأوبرا المصرية ومسرح الهناجر، كما قدمت عروض لمنظمة اليونيسيف واليونسكو في اليوم العالمي للإيدز.

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي خلف جامع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش.يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "البعكوكة أشهر مجلة فكاهية". وجولةٍ مع مجلة "البعكوكة" أشهر المجالات السياسية الانتقادية الفكاهية في مصر.

كما يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات.

يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "في محبة أحمد عبد الله"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية، يلقى الصالون الضوء على حياة الفنان الراحل أحمد عبد الله، والذي اشتهر بجمعه وحفظه للتراث الخاص بالموسيقى العربية، سواء كان غناء دنيوي أو ديني، ويرجع ذلك إلي نشأته في أسرة موسيقية كانت تحمل أيضا تراث الغناء المصري وتناقله عبر الأجيال، حيث يقدم محبوه وتلاميذه مجموعة من الفقرات الغنائية في ذكراه.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن الحفلات الفنية للأوبرا، يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء، عرض “الفلكلور والعصور”، لفرقة فرسان الشرق للتراث، تصميم وإخراج د. عصام عزت.حيث تعرض الفرقة التراث الفني عبر العصور التاريخية بمصر في شكل تابلوهات حركية مبتكرة والذي يبدأ بمشهد من العصر الفرعونى ثم العصر الحديث والمعاصر مروراً بفترات الحضارة القبطية والإسلامية.

وفي الثامنة مساء أيضا، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفل فني لإحياء ذكري الفنان فريد الأطرش، وتقدمه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام.

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل منها: ادينى ميعاد وقابلنى، ياسلام على حبى وحبك، الربيع، بقى عايز تنسانى، روحى وروحك حبايب، إياك من حبى، ليالى الأنس، نجوم الليل .

الحفل أداء ياسر سعيد، إسلام مرسى، هبة إسماعيل، يمنى حسن، دعاء رجب، ياسمين إبراهيم، أميرة الرفاعى، ومحمد الخولى.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات مكتبة الإسكندرية، تعقد في الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في عصر التحول الرقمي".

وفي الواحدة ظهرا، وضمن نادي سينما مكتبة الإسكندرية، يعرض الفيلم الروائي الطويل “لا تطفئ الشمس”، عن قصة لإحسان عبد القدوس، ومن إخراج صلاح أبو سيف.

وفي الخامسة والنصف، عرض حكي تراثي في مركز مقعد السلطان قايتباي، ويتضمن لقاء مع المعماري ياروسلاف دوبروفولسكي عن معرض "العالم بعيدًا عن القاهرة".