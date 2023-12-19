الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"قصور الثقافة" تكشف تفاصيل انطلاق المهرجان القومي للتحطيب

انطلاق المهرجان القومي
انطلاق المهرجان القومي للتحطيب

كشف الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،  تفاصيل انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصري بحضور ممثلي اليونسكو.

وقال البسيوني في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، إن التحطيب لعبة مسجلة في يونيسكو عام 2016، وذلك على قائمة التراث اللامادي، مضيفًا  السنة الحالية تشهد النسخة الثالثة عشرة ويحمل اسم الفنان الكبير عبدالرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، وذلك بدعم ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى اأن المهرجان انطلق أمس، وستستمر الفعاليات 3 أيام، متابعًا:" أن الفعاليات عبارة عن مرحلتين، الأولى للاعبين والثانية للفن الشعبي، حيث يعمل لاعبون التحطيب في حلقات بعد العصر إلى المغرب، وبعد فترة العشاء تنطلق فعاليات الفرق الفنية، وكلها فرق فنون شعبية مستلهمة من العصاة. 

وذكر أن التحطيب لعبة مصرية أصيلة عُرفت منذ المصريين القدماء ويرجع أصلها إلى 1700 سنة قبل الميلاد، وتحديدا في الأسرة الحادية عشرة، لافتًا إلى أن متأصلة في الصعيد وتدل على القوة والرجولة. 

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