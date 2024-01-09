الثلاثاء 09 يناير 2024
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يعقوب: الاقتصاد المصري أحد الاقتصاديات الصامدة في الظروف الإقليمية الصعبة

رانيا يعقوب
رانيا يعقوب

قالت د.رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مصر تقع في دائر من النار في ظل الظروف الحالية سواء على الساحة الإقليمية أو العالمية وفي ظل التغيرات والتحديات الجيوسياسية والكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية.

أضافت يعقوب خلال مداخلة لها عبر ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة “اكسترا نيوز”، أن الاقتصاد المصري يعتبر أحد الاقتصاديات الصامدة في وسط هذه الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة، حيث أننا كل يوم نسمع عن دولة بدأت تواجه مخاطر الإفلاس ومخاطر من نوع مختلف كعدم القدرة على توفير المواد الغذائية لشعوبها، لكن اليوم الاقتصاد المصري في هذه الظروف ما زال قادر.

وأكدت أن الاقتصاد المصري متعدد الموارد، فمع تحسن إيرادات السياحة اليوم وتحسن إيرادات قناة السويس، فإن هذا يعد أحد أهم مؤشرات وعوامل تحقيق الفائض الذي استطاعت الميزان العام أن يحققه.

تابعت “هناك تراجع في المدفوعات، وهذا يعتبر أمر هام جدًا، فعند مواجهة مشاكل مالية يكون حلها إما زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، أو الذهاب في الاتجاهين، لكنا اليوم يوجد لدينا تراجع في المدفوعات وتسحن في الايرادات، اعتقد أن الاقتصاد المصري ومؤشراته مع بدء الخروج من هذه الازمة سنصل إلى مرحلة الأمان”.

اكسترا نيوز مصر المنطقة العربية قتصاد المصري تحسن إيرادات السياحة تحسن إيرادات قناة السويس قناة السويس

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