إيزيس محمود: المرأة قادت حراكًا مجتمعيًا للحفاظ على هوية الوطن

قالت الدكتورة إيزيس محمود، رئيس إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن دور المرأة بات واضحًا بشكل كبير في المجتمع خلال السنوات العشر الماضية، فالمرأة قدمت الكثير للوطن وقادت الحراك المجتمعي للحفاظ على هوية هذا الوطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤسسات الدولة تتكامل فيما بينها لتقدم للمرأة برامج ومبادرات، حيث نرى وزارة التضامن الاجتماعي تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وأيضًا وزارة الصحة والسكان تتوسع هي الأخرى في المبادرات الصحية التي تتوجه للمرأة بشكل عام، كما أن المجلس القومي للمرأة يقود حركة مجتمعية كبرى لإعادة تشكيل وعي المجتمع فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع.