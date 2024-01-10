الأربعاء 10 يناير 2024
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الخرابشة لـ"إكسترا نيوز": قمة العقبة ستبحث سبل وقف العدوان وتوحيد الجهود لمواجهته فى غزة والضفة الغربية

الدكتور محمود الخرابشة
الدكتور محمود الخرابشة

أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العقبة، يأتي في ظل تطورات الوضع في قطاع غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

 وأضاف الخرابشة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن قمة العقبة، تأتي في ظرف دقيقة خاصة بعد زيارة ويزر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة ولقاءه بعددٍ من زعماء الشرق الأوسط، حيث إنها من المفترض أن تبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، بجانب  توحيد الجهود لمواجهة العدوان على غزة والضفة الغربية.

وأوضح، أن القمة الثلاثية، ستؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية وهى الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة في ظل القرارت الشرعية الدولية. 

وتابع: هناك حالة من الهجمات وهنالك أيضًا اعتداءات أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الضفة الغربية، بالإضافة إلى ما يحدث من قِبل المستوطنين الذين يمارسون كل أنواع العنف تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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