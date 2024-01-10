الأربعاء 10 يناير 2024
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الكشكي: قمة العقبة ستضع بعض النقاط على الحروف في الأزمة الفلسطينية

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، التي ستعقد اليوم في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، هى الثالثة التي تجمع قادة الدول الثلاث خلال عام واحد.

وأضاف الكشكي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن هذه القمة تأتي بعد ساعات قليلة من المباحثات التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووفد من الجانبين، كما أنها تتزامن مع جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للمنطقة منذ 4 يناير وستنتهي 11 يناير الجاري ولها رسائلها.

وأوضح أن هذه القمة تتزامن أيضًا مع طرح مبادرات ومقترحات مصرية لوقف إطلاق النار في غزة، حيث أنها تكتسب أهميتها الخاصة من حيث الزمان والمكان، مشيرًا إلى أن رؤساء الدول الثلاث هم شركاء أساسيين في هذه الأزمة والقضية الفلسطينية، حيث تمثل لهم القضية المركزية عبر أزمة طويلة وتتقاطع بشكل رئيسي وقوي مع أمنهم القومي.

وأكد أن هذه القمة ستضع بعض النقاط على الحروف وخاصة المتعلقة برسائل وزير الخارجية الأمريكي وكيفية مناقشتها، إضافة إلى التعامل والتعاطي مع تداعيات ومواجهة تداعيات العدوان الغاشم والمجازر الوحشية للكيان الإسرائيلي، والتأكيد على أهيمة نفاذ المساعدات الإنسانية كافة لسكان قطاع غزة.

اكسترا نيوز القمة الثلاثية العقبة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف إطلاق النار القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية

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