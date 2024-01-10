الأربعاء 10 يناير 2024
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إكسترا نيوز| تقرير يوثق ثبات الموقف المصر الأردني الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين

الموقف المصر الأردني
الموقف المصر الأردني الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين

استعرض تقرير لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، الموقف المصري والأردني الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط التهجير.

موقف مصر والأردن من القضية الفلسطينية

  • تكستب العلاقات السياسية المصييرية الأردنية أهمية خاصة لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.
  • على مدار أكثر من 30 عامًا وتحديدًا بعد اتفاقية أوسلو.. باتت مصر والأردن طرفين أساسيين في جهود إحلال السلام بالمنطقة.
  • شاركت حكومات مصر والأردن في عملية السلام بالشرق الأوسط حيث عقدت عددً من القمم واللقاءات وصولًا لتسوية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية.
  • يؤكد البلدان على ضرورة وقف كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  • موقف ثابت من عمليات الاستيطان باعتبارها تقوّض من فرص التوصل لحل الدولتين.
  • خلال الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، رفضت مصر والأردن بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين.
  • اتفق البلدان على رفض تصفية القضية الفلسطينية.
  • مصر والأردن اتفقتا على مواصلة وتكثيف المشاورات والتنسيق بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.
اكسترا نيوز مصر الأردن القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حل الدولتين الاراضي الفلسطينية المحتلة

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