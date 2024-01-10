الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

الجامعة العربية عن دعوى إدانة إسرائيل أمام "العدل الدولية": "نتطلع لحكم عادل"

غزة
غزة

أيدت جامعة الدول العربية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر لجنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يتطلع إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني.

وأشار متحدث الجامعة العربية إلى أن الأمين العام وجه مسئولي الأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وتقديم الدعم المطلوب بكل السبل الممكنة.

القاهرة الإخبارية جامعة الدول العربية دعوى جنوب إفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية جرائم إبادة جماعية جنوب أفريقيا قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا خلال موجة اقتحامات بالضفة الغربية

حركة فتح: موقف الاحتلال المتعنت وراء فشل زيارة بلينكن لتل أبيب

معاناة تحت القصف.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أوضاع النازحين فى رفح الفلسطينية

أستاذ علاقات دولية: القمة الثلاثية بمثابة تكتل شرق أوسطى أوروبى لمواجهة جرائم الاحتلال

"الصحة العالمية" تلغى مهمتها لتقديم المساعدات الطبية فى غزة بسبب مخاوف أمنية

عضو مجلس الحرب الإسرائيلى: إعادة المحتجزين أولى من أى عملية قتالية فى غزة

إكسترا نيوز| تقرير يوثق ثبات الموقف المصرى الأردنى الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول القمة الثلاثية وجهود دعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا