الجامعة العربية عن دعوى إدانة إسرائيل أمام "العدل الدولية": "نتطلع لحكم عادل"

أيدت جامعة الدول العربية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر لجنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يتطلع إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني.

وأشار متحدث الجامعة العربية إلى أن الأمين العام وجه مسئولي الأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وتقديم الدعم المطلوب بكل السبل الممكنة.