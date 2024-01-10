الأربعاء 10 يناير 2024
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أستاذ علاقات دولية: القمة الثلاثية بمثابة تكتل شرق أوسطى أوروبى لمواجهة جرائم الاحتلال

رامي عاشور
رامي عاشور

أكد رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، تعد بمثابة تشكيل تكتل شرق أوسطي أوروبي بدعم أمريكي، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة يعتبر تنسيقا مصريا أردنيا مع أمريكا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن القمة الثلاثية تشكل نوعا من التكتل لمجابهة الأهداف الإسرائيلية من جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القمة متناولة للدولتين المجاورتين لفلسطين والدولتين المهددتين من سينايو التهجير الذي يحدث أو سيناريو جرائم الإبادة الجماعية.

وأوضح أن هذا التكتل هو استثمار للخلاف الحالي ما بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعرب عنه توجهات وزير الخاريجة الأمريكي أنتوني بلينكن من رفضه التهجير لمجرد وجود قلق من اتساع رقعة الصراع كي يجنب إسرائيل الدخول في حرب على جبهات متعددة.

اكسترا نيوز القمة الثلاثية تكتل شرق أوسطي مصر الأردن فلسطين

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