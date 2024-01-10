القاهرة الإخبارية| الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا خلال موجة اقتحامات بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن العدوان الإسرائيلي في الضفة العربية متواصل منذ منتصف الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى تنفيذ قوات الاحتلال عددا من الاقتحامات لبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية وبالتحديد في جنين.

وأضافت “السلامين” خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال اعتقل 26 فلسطينيًا، منهم أسيران محرران أحدهما مصاب بالسرطان، لترتفع حصيلة المعتقلين منذ أحداث طوفان الاقصى حتى الآن، إلى 5790 فلسطينيا.

وأوضحت أن الاحتلال يقوم باقتحام البلدات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بجانب تدمير البنى التحتية لبعض المخيات خاصة المتواجدة في شمال الضفة الغربية.

وأكدت أن الاحتلال يواصل التنكيل بالمواطنين عبر الحواجز، حيث يقوم بمصادرة مركباتهم وهواتفهم الذكية، ومن ثم اعتقال بعض الفلسطينيين أو حتى الفلسطينييات.