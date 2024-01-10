الأربعاء 10 يناير 2024
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"الصحة العالمية" تلغى مهمتها لتقديم المساعدات الطبية فى غزة بسبب مخاوف أمنية

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء المهمة التي كانت تقودها لتقديم المساعدات الطبية إلى قطاع غزة التي كان من المقرر لها اليوم بسبب مخاوف أمنية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

في سياق آخر، رصدت كاميرا “القاهرة الإخبارية”، إجراءات دخول عدد من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية إلى مصر عبر معبر رفح.، حيث قال أحد النازحين من مدينة رفح الفلسطينية، إنه توجه إلى معبر رفح من أجل دخول الأراضي المصرية، وكانت رسوم العبور 250 جنيها فقط، وتكاليف إجراءات الفيزا 35 دولارا.

وأضاف في حديثه، أنه تم استقبال العابرين من الأراضي الفلسطينية إلى مصر من الهلال الأحمر المصري، وذلك لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للعابرين سريعًا.

القاهرة الإخبارية الصحة العالمية المساعدات الطبية قطاع غزة مخاوف امنية

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