القاهرة الإخبارية.. وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد دعم بلادها برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

أفاد مراسل “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تؤكد دعم واشنطن لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وفي سياق آخر، أيدت جامعة الدول العربية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر لجنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار.