القاهرة الإخبارية| حماس ترحب بجميع الجهود والمبادرات المؤيدة لوقف الحرب على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن حركة حماس ترحب بأية جهود أو مبادرات مؤيدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ودعت حركة حماس، محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، مشيرةً إلى أن الفلسطينيين وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

وقبل قليل، أيدت جامعة الدول العربية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يتطلع إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني.