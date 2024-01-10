الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| حماس ترحب بجميع الجهود والمبادرات المؤيدة لوقف الحرب على غزة

حماس
حماس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن حركة حماس ترحب بأية جهود أو مبادرات مؤيدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ودعت حركة حماس، محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، مشيرةً إلى أن الفلسطينيين وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

وقبل قليل، أيدت جامعة الدول العربية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يتطلع إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية حركة حماس إنهاء الحرب قطاع غزة محكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

الجامعة العربية عن دعوى إدانة إسرائيل أمام "العدل الدولية": "نتطلع لحكم عادل"

اتهامات الإبادة تلاحق إسرائيل.. هل تتراجع جرائم الاحتلال فى غزة؟ (فيديو)

أسامة السعيد: قمة الأردن ترسخ إطارًا للعمل العربى الداعم للقضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا خلال موجة اقتحامات بالضفة الغربية

حركة فتح: موقف الاحتلال المتعنت وراء فشل زيارة بلينكن لتل أبيب

معاناة تحت القصف.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أوضاع النازحين فى رفح الفلسطينية

أستاذ علاقات دولية: القمة الثلاثية بمثابة تكتل شرق أوسطى أوروبى لمواجهة جرائم الاحتلال

"الصحة العالمية" تلغى مهمتها لتقديم المساعدات الطبية فى غزة بسبب مخاوف أمنية

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا