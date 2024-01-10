الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فايز فرحات: تصاعد العدوان على غزة يستوجب تضافر جهود وقف إطلاق النار

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

أكد محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدول الثلاث مصر والأردن وفلسطين، هي الأكثر ارتباطًا بالقضية الفلسطينية، بحكم عوامل عدة أبرزها العامل الجغرافي.

وأضاف فرحات، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه العوامل تشير إلى استحقاقات أساسية على الأطراف الثلاثة في التعامل مع مستجدات القضية الفلسطينية في فصولها المختلفة سواء في أوقات التصعيد أو غيرها، مشيرًا إلى أن هناك واقعا يفرض على الدول الثلاث التعامل مع مستجدات القضية الفلسطينية.

وأكد أن ذلك يتطلب التنسيق والتواصل المستمر بين الأطراف الثلاثة أكثر من أي وقت مضى، لأن هناك حراكا دبلوماسيا أمريكيا وجولة هي الأطول لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور فيها عددا كبيرا من دول المنطقة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمر بمنعطف خطير، إما أن نذهب إلى وقف إطلاق نار يؤسس لعملية سياسية أو الذهاب إلى توسيع لأفق الصراع في المنطقة. 

 

القاهرة الإخبارية مصر الأردن فلسطين القضية الفلسطينية العامل الجغرافي قطاع غزة

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