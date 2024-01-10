الصحة العالمية: نواجه تحديات كبيرة فى غزة بسبب التعنت الإسرائيلى

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع داخل قطاع غزة بسبب نقص الوقود والعراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "المنظري" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة الصحة العالمية لم تتمكن من الوصول للمستشفيات في قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، مشيرًا إلى أن 93% من أهالي القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهناك مخاطر من تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع.

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة، أن الفرق منتشرة في جميع المناطق جنوب قطاع غزة ونتعاون مع المنظمات الأخرى لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.